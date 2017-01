Liguria, vaccini meningite gratis per personale sanità a rischio

In particolare per microbiologi e ricercatori

Genova, 12 gen. (askanews) - La Liguria si è dotata delle linee d'indirizzo del gruppo tecnico regionale per l'immunoprofilassi degli operatori sanitari con l'obiettivo di garantire la protezione nei confronti delle principali malattie infettive prevenibili con vaccinazione. Lo ha annunciato in una nota l'assessore regionale alla sanità, Sonia Viale.

In particolare, per quanto riguarda l'immunizzazione antimeningococcica, la vaccinazione è gratuita per gli operatori sanitari in casi di aumentata esposizione professionale, ad esempio microbiologi e ricercatori che effettuino manipolazione di ceppi isolati di meningococco e personale dei servizi di emergenza, oltre che per gli operatori sanitari con condizioni di elevato rischio di aumentata incidenza e di complicanze.