Liguria, al via fondo regionale di garanzia per mutui prima casa

Genova , 23 gen. (askanews) - Un fondo regionale di garanzia del valore di 400 mila euro per le persone che intendono acquistare la prima casa stipulando un mutuo bancario, attraverso la concessione di una fideiussione, è stato presentato oggi dal governatore della Liguria, Giovanni Toti e dall'assessore regionale all'urbanistica, Marco Scajola.

L'iniziativa è rivolta alle neo famiglie ed in particolare alle persone fino a 40 anni. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio "inadempimento" a causa di situazioni di difficoltà come la perdita del posto di lavoro, la morte o un handicap grave.

"Continua -ha sottolineato Toti- l'attenzione della giunta regionale verso le categorie più deboli e le giovani coppie. Per questo -ha spiegato il governatore ligure- abbiamo proposto per la prima volta un fondo per dare risposte concrete alle difficoltà che possono incontrare le famiglie più giovani". Sarà Filse, la finanziaria regionale, a gestire tutta la fase operativa e i rapporti con gli istituti di credito erogatori dei mutui.

La garanzia fornita dalla Regione Liguria sarà pari al 10% dell'importo del mutuo concesso dalla banca con un limite massimo di 10 mila euro a persona, per coprire il pagamento delle rate che risultano insolute, sia per la quota di capitale sia per la quota interessi. La dotazione del fondo, che sarà operativo da marzo, potrà essere integrata con conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati.