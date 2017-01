Lega Nord Veneto: classifica Sole 24 ore conferma bontà lavoro Zaia

Finco: "E di tutta la squadra in Consiglio regionale"

Venezia, 16 gen. (askanews) - "Questa è la migliore risposta ai 'gufi' che continuano a ripetere che in Veneto va tutto male. Il sondaggio 'Governance Poll 2016', sul gradimento degli amministratori locali, pubblicato in data odierna su 'Il Sole 24 Ore', conferma la bontà del lavoro svolto sin qui da Luca Zaia e da tutta la sua squadra in Consiglio regionale del Veneto".

Lo afferma in una nota Nicola Finco (Lega Nord), che osserva come "vista la percentuale di gradimento raggiunta dal Presidente, i suoi detrattori farebbero bene a guardarsi attorno perché potrebbero avere dei 'nemici in famiglia'".