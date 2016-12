Lazio: Zingaretti visita l'ospedale di Tarquinia

Tarquinia (Vt), 22 dic. (askanews) - Sopralluogo questa mattina all'ospedale di Tarquinia del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, una struttura che serve un'area popolata da oltre 46 mila abitanti, un bacino di utenza che raggiunge oltre 100mila persone nel periodo estivo con la presenza dei turisti. Numerosi gli interventi finanziati dalla Regione Lazio con un investimento di 1milione e 100mila euro, mentre al Comune di Tarquinia sono arrivati ulteriori 50mila euro. I lavori effettuati hanno riguardato il rifacimento della copertura dell'edificio, di interesse storico, originariamente realizzata in cemento amianto, la messa a norma delle facciate, la realizzazione del nuovo reparto di endoscopia digestiva, del nuovo ingresso e del piazzale antistante l'ospedale. In particolare, questi ultimi interventi migliorano i percorsi di accesso e di orientamento al cittadino, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione e con la realizzazione di posti auto dedicati per i disabili.

Gli interventi strutturali hanno prodotto anche un aumento dei posti letto nell'area chirurgica, passati da 20 a 31, consentendo di attivare la week surgery, alla quale sono stati destinati 15 posti letto. "L'ospedale di Tarquinia rinasce, dopo sette anni sono stati sbloccati i fondi e fatti i lavori. Soprattutto, con sei milioni di euro di investimento, partirà la realizzazione di nuovi reparti, nuove corsie, finiscono le camerate. Arrivano le stanze doppie, nuove sale operatorie: è un altro segno concreto che le cose stanno cambiando. La fase della distruzione è finita, siamo nella costruzione della buona sanità. Sembrava un sogno, è una realtà fatta di tante cose concrete. Ringrazio i lavoratori di Tarquinia e i sindaci del territorio perché in questi anni non hanno gettato la spugna, non hanno perso la speranza, e oggi poter dire che riprendono gli investimenti a Tarquinia è una bella soddisfazione che dimostra che le cose cambiano e cambiano in meglio" ha concluso il governatore.