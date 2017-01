Lazio, Zingaretti: non recarsi in aree colpite da sisma e neve

Roma, 18 gen. (askanews) - "Evitate di recarsi nelle area del reatino colpite dal sisma e dalla neve e, se posso permettermi, lancio ancora questo appello: evitate di recarvi in quelle zone se non necessario". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in collegamento con Skytg24 ha lanciato l'appello di non andare se non necessario nelle zone investite dall'emergenza neve e colpite nelle ultime ore da altre scosse di terremoto.