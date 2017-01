Lazio, Zingaretti: nei giorni di festa 27 ambulatori aperti

Roma, 5 gen. (askanews) - "Non tutti sanno che nei giorni festivi oltre ai pronto soccorso è possibile rivolgersi anche ai nuovi ambulatori di cure primarie. Sono 27 in tutto il Lazio e ci si può recare per i casi di cura più veloci a prescindere dalla Asl di appartenenza. Un servizio che prima non c'era. Sono aperti anche domani 6 gennaio, sabato e domenica dalle 10 alle 19". A ricordarlo su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.