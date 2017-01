Lazio, Zingaretti: mangime per animali anche in elicottero

Roma, 19 gen. (askanews) - "Gli allevatori di queste zone sono degli eroi. Sta arrivando il mangime per gli animali, ci sarà lo stoccaggio e lì dove non ci si arriverà per le strade ci arriveremo con l'elicottero perchè nessuno sia lasciato solo e quel che ci spinge ad andare avanti è proprio il coraggio di queste persone che combattono e che devono sapere che non sono sole, perchè ripeto, ci sono centinaia di persone che stanno lavorando per garantire comunque l'agibilità del territorio". Ad annunciarlo a Skytg24 il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in queste ore ad Amatrice e nelle aree del reatino strette nella morsa della neve e del terremoto.