Lazio, Zingaretti: l'Esercito? Da noi in campo tutte le forze

Al lavoro per far pernottare sulla costa o in plessi antisismici

Roma, 18 gen. (askanews) - "Da quel che ho capito l'intervento dell'Esercito si è reso necessario in Abruzzo perchè il livello della nevicata delle ultime ore aveva caratteristiche davvero incredibili. Nella parte della nostra regione per ora grazie allo sforzo di tutte le forze in campo c'è un lavoro per garantire l'agibilità e, come sta avvenendo in alcuni comuni, proporre l'opzione per questa notte di consentire a chi vuole spostarsi di andare a dormire sulla costa".

A dirlo a Sktg24 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "La Protezione civile nazionale e regionale si stanno adoperando in tal senso - ha spiegato il governatore - parlando anche della possibilità di spostarsi nelle scuole, nei plessi antisismici, penso a Posta, oppure spostarsi in altre zone del Paese come la costa Adriatica".