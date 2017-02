Lazio, Zingaretti: investiremo soldi sentenza Spada su cultura

Roma, 3 feb. (askanews) - "È una buona notizia, investiremo tutto su progetti legati per la legalità e la cultura del Municipio di Ostia. Stiamo preparando diversi progetti perché lo Stato dia, in quel territorio così martoriato, il volto della promozione culturale, dell'aggregazione civile e del riscatto di Ostia". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando la sentenza di ieri su Ostia, Papalini/Spada, in cui si stabilisce una provvisionale immediata di 65 mila euro che dovranno essere dati alla Regione Lazio.