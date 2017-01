Lazio, Zingaretti: incontri con i sindaci dell'area del sisma

Roma, 20 gen. (askanews) - "Giornata di incontri con i sindaci e sopralluoghi nei paesi dell'area del sisma: Posta, Cittareale, Borbona, Borgo Velino e Rieti". Lo scrive in un tweet il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Questa mattina a Roma, al termine di una riunione al Ministero del Lavoro e poco prima di partire pe ri paesi del reatino, il governatore del Lazio - che anche ieri si trovava nelle zone del sisma - ha manifestato il proprio sostegno al Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e al Commissario straordinario al terremoto Vasco Errani, sottolineando che nel corso di questi mesi di continue emergenze "hanno svolto una funzione davvero straordinaria e positiva". Quanto all'assegnazione per sorteggio ad Amatrice delle cosiddette casette, i moduli abitativi, Zingaretti ha ricordato l'impegno di tutti coloro che, da agosto, si stanno adoperando per quelle aree.