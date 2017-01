Lazio, Zingaretti: in campo 4 turbine e 30 spazzaneve

Roma, 18 gen. (askanews) - "La situazione critica per la neve è quella che conosciamo nell'area di Posta, Accumoli, Amatrice, Cittareale e Borbona. Paesi isolati in questo momento non ce ne sono, ci sono invece delle frazioni difficili da raggiungere". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Skytg24 spiegando che "sono in campo 4 turbine, 30 spazzaneve, l'Anas è sollecitata per garantire la frequenza sulla via Salaria transitabile solo con catene. E' una situazione difficile perchè si incrocia la paura per le scosse con la difficoltà di muoversi".