Lazio, Zingaretti: ieri è stato un combinato disposto infernale

Roma, 19 gen. (askanews) - "Quello che è accaduto ieri è qualcosa che non è mai accaduto nella storia. L'indicazione da seguire quando nevica è di restare a casa, quando c'è il terremoto è di uscire, quindi è stato un combinato disposto infernale per tutti ed anche per questo bisogna dire grazie a tutti coloro che non hanno ceduto, ed è anche per questo che io oggi sto facendo il giro di tutti i comuni". Parole del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando ai microfoni di Skytg24 dai luoghi dell'emergenza neve e terremoto dell'area di Amatrice. Il governatore è impegnato in queste ore in una serie di sopralluoghi dalle prime ore della mattinata.