Lazio, Zingaretti: da lunedì con Malagò porteremo sport a scuola

Roma, 13 gen. (askanews) - "Da lunedì cominceremo a girare nelle scuole del Lazio con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per iniziare a consegnare i kit 'Scuola di squadra', per cui attraverso un finanziamento con circa 1 milione di euro, abbiamo messo a disposizione attrezzature e divise sportive. In due mesi raggiungeremo tutte le scuole regionali per trasformare il diritto allo sport da una cosa raccontata a una cosa concreta". Ad annunciarlo il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione a Roma, allo stadio Olimpico, del torneo Junior Club che prenderà il via questo mese per chiudersi ad aprile. "Dal prossimo mese partirà un nuovo bando sulle infrastrutture sportive per permettere frequentazione palestre scolastiche tutto il giorno tutto l'anno, in modo che le scuole abbiano strutture degne di questo nome" ha detto. (segue)