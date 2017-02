Lazio, Zingaretti: con Cotral altra battaglia vinta su trasporti

Genazzano (Rm), 7 feb. (askanews) - "Questa è un'altra battaglia vinta e una promessa mantenuta a favore dei pendolari del Lazio". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione a Genazzano dei nuovi autobus Cotral. "Stanno arrivando 400 nuovi pulmann del Cotral che stanno entrando in servizio. Un'azienda che finalmente è sana, non fa più debiti anzi è in utile e i conti sono in ordine, comincia a reinvestire e ad assumere nuovi autisti. Sembrava impossibile 3 anni fa e invece ce l'abbiamo fatta", ha aggiunto.