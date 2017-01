Lazio, Zingaretti: attivo per precauzione elisoccorso Amatrice

Roma, 18 gen. (askanews) - "La situazione è molto preoccupante con le scosse di oggi ma si sta facendo di tutto affinchè questi due elementi, la neve e la paura del terremoto, non colpisca le persone". A dirlo a Sktg24 il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, precisando che "in via precauzionale abbiamo riattivato l'elisoccorso ad Amatrice, ci sono 4 mezzi sul posto non perchè in questo momento ci sia necessità, ma per esser pronti per ogni evenienza".