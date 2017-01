Lazio, Zingaretti: architettura razionalista è immensa ricchezza

Roma, 24 gen. (askanews) - "L'architettura razionalista che è cosi presente nella nostra regione è una immensa ricchezza: storica, architettonica e che è assolutamente giusto valorizzare. Perché quello a cui abbiamo guardato è la necessità di dare ai cittadini dei luoghi urbani belli, fruibili, come quello che ci ospita oggi (il Moby Dick, ndr), e soprattutto di promuovere questi luoghi per indicare una via dello sviluppo, quella del turismo e quella della fruizione urbana ai fini di una maggiore promozione territoriale. È questo e non altro l'obiettivo". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione dei progetti per le città di fondate nel Lazio da Benito Mussolini. "Parte un bellissimo progetto: sei recuperi urbani in sei città di fondazione del nostro territorio. Abbiamo recuperato anche da questo punto di vista dei luoghi meravigliosi, spesso o abbandonati o non valorizzati. È un modo concreto per essere vicini ai comuni del Lazio e farlo adesso, in tempi di crisi, è una piccola grande rivoluzione che rimette al centro la bellezza e la voglia di scoprire quante opportunità ci sono in questo territorio".