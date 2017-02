Lazio, Zingaretti: Amazon ha trovato comunità che ha collaborato

Roma, 10 feb. (askanews) - "Amazon è una grande multinazionale che ha scelto di investire in Italia e nel Lazio perché oltre alla collocazione geografica ha trovato una comunità che ha collaborato pancia a terra per far tutto, nella legalità, in fretta e soprattutto superando tutti quegli ostacoli burocratici che spesso bloccano l'ingranaggio. La burocrazia si può far funzionare e forse è questa la cosa più bella di una giornata come quella di oggi". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione del sopralluogo al cantiere, Passo Corese, nella frazione di Fara in Sabina in provincia di Roma, del Centro di distribuzione di Amazon.

Una visita alla quale hanno preso parte tra gli altri anche il ministro delle infrastrutture Graziano Derio e che ha consentito di fare il punto anche sulla situazione delle imprese e del Lavoro nel Lazio. "Il Lazio - ha ricordato Zingaretti - nel 2016 è risultata la regione con il più alto numero di crescita di Pmi ora bisogna investire affinché rimangano in piedi. Però segnali come quello di Amazon che portano lavoro sono cose vere e positive" ha aggiunto, ricordando che l'investimento di Amazon avrà una ricaduta più che positiva per il lavoro.