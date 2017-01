Lazio, Zingaretti: a Tivoli 10 nuovi bus Cotral

Roma, 13 gen. (askanews) - Dieci nuovi bus Cotral a Tivoli. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi nella cittadina a pochi chilometri da Roma per presentare la novità. "Ogni giorno - spiega Zingaretti sul suo profilo Facebook - migliaia di persone, di nostri amici e familiari, usano i mezzi pubblici per andare a scuola o al lavoro. Queste persone in passato erano state dimenticate, costrette a viaggiare su mezzi pubblici vecchi e fatiscenti. Oltre ad aver rinnovato l'83% dei treni stiamo consegnando i 340 nuovi autobus Cotral. E ne compreremo altri. Mi fa piacere ricordare che su tutti i nuovi autobus Cotral ci sono le telecamere per videosorveglianza a bordo" conclude il governatore.