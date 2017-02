Lazio, Zingaretti a Raggi: si faccia presto su Ponte della Scafa

Fiumicino, 22 feb. (askanews) - "Finalmente abbiamo sbloccato i 27 milioni del Ponte della Scafa. E faccio un appello al Comune di Roma perchè ora corra nella progettazione e nella realizzazione di questa infrastruttura molto importante". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una inaugurazione a Fiumicino, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero novità in merito alla realizzazione del nuovo Ponte della Scafa, che consentirebbe di migliorare la viabilità nell'area di Fiumicino e Ostia. "Noi come su tutto collaboriamo con l'amministrazione capitolina, in questo caso è un bel progetto che non solo la città Roma, ma tutto il territorio avverte come prioritario. So che sta andando avanti mi auguro che presto si possano fare i passaggi che tutti si aspettano, perché è un'opera di cui si discute da tantissimi anni" ha aggiunto.