Lazio, Zingaretti: a Ostia segnali concreti insieme per legalità

Roma, 23 feb. (askanews) - "E' importante la collaborazione tra corpi diversi dello Stato per capire come la lotta alla criminalità deve essere un ritorno alla vita libera. Abbiamo voluto dare segnali concreti, e il nostro messaggio a tutti quelli impegnati sul fronte della difesa della legalità è che non vi lasceremo mai da soli. Il nostro è un messaggio di unità: tutti possiamo fare qualcosa per la legalità e la lotta alle mafie, un impegno corale. Ringrazio l'Asilo Savoia perché è solo grazie a uno spirito civico ‎che oggi ci si rimette in moto per questa missione". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in occasione della firma di una iniziativa per la legalità della Regione Lazio a Ostia.