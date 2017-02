Lazio, Storace: pronto a denunciare Zingaretti su Dg Asl

Roma, 22 feb. (askanews) - Una interrogazione sulle proroghe dei tre direttori generali delle Asl che sarebbero irregolari. A presentarla oggi alla Pisana il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Francesco Storace, che a margine della seduta del Consiglio ha annunciato l'intenzione di denunciare il presidente della regione Nicola Zingaretti per abuso d'ufficio e a presentare un esposto alla Corte dei Conti. "Oggi - ha detto Storace ai cronisti - ho presentato in Consiglio regionale una interrogazione su una vicenda molto grave: Zingaretti ha prorogato di due anni i contratti di tre dg della sanità, quello di Civitavecchia, quello del San Giovanni e quello dell'Ares 118, con una procedura abusiva, perché la proroga di un contratto poteva essere fatta col vecchio decreto 502 in sede di prima attuazione, parliamo del '92". (segue)