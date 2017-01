Lazio, Smeriglio: piano dimensionamento scuola amplia offerta

Roma, 2 gen. (askanews) - "Un piano che, in continuità con quanto fatto gli anni precedenti, nasce da un confronto continuo e costruttivo con enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, sindacati, istituzioni scolastiche, comitati di studenti e famiglie. Ci eravamo posti come obiettivo l'incremento dell'offerta formativa nel Lazio coerentemente con le specificità dei territori". Così il vicepresidente della Regione Lazio con delega alla Scuola, Massimiliano Smeriglio, ha commentato il piano di dimensionamento scolastico 2017/2018. "Un risultato che crediamo di aver centrato anche per il prossimo anno scolastico, prevedendo un ampliamento delle opportunità formative per innovare e potenziare il territorio regionale" ha concluso.