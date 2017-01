Lazio, Smeriglio: La Sapienza è un hub straordinario

Roma, 19 gen. (askanews) - "In occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2016/2017 dell'Università La Sapienza voglio rivolgere al Rettore Gaudio, agli organi dell'ateneo, al personale docente e non docente e agli studenti, i migliori auguri miei e della Regione Lazio. La Sapienza rappresenta uno straordinario hub didattico, formativo e culturale di livello internazionale: una ricchezza per Roma e tutta la regione, con cui in questi anni abbiamo portato avanti un proficuo lavoro di collaborazione in diversi ambiti, dalla Ricerca alla Formazione; progetti su cui continueremo ad investire all'interno di una visione strategica che vede la conoscenza come leva della sviluppo della nostra regione." Lo dichiara in una nota Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio con delega all'Università.