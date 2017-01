Lazio, Sabatini: Zingaretti è in caduta libera

Roma, 16 gen. (askanews) - "Zingaretti in caduta libera nella classifica dei governatori, l'immaginazione non funziona più. La riduzione del 4,7 per cento la dice lunga sulla capacità Giunta Zingaretti di dare risposte ai cittadini del Lazio che non si fanno ingannare da slogan e eventi spot". Così il consigliere regionale del Lazio, Daniele Sabatini, in merito alla rilevazione Governance Poll 2017, realizzata da Ipr Marketing per il Sole24Ore. "Zingaretti prenda atto che la luna di miele è finita un pezzo - aggiunge - il Lazio sconta politiche fallimentari su tutta la linea: sanità, politiche sociali, lavoro; per non parlare dei trasporti e della manutenzione stradale. Tutto allo sbando. Il giudizio dei cittadini è inequivocabile, Zingaretti non piace più e sono stanchi di annunci roboanti che non portano mai a soluzioni concrete. Il benservito è alle porte".