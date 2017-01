Lazio, Leodori: tutti i nostri sforzi per chi è colpito da sisma

Roma, 19 gen. (askanews) - "A Montecitorio insieme ai presidenti dei Consigli regionali delle zone colpite dal terremoto e alla presidente della Camera Laura Boldrini: non si può prescindere dalla massima collaborazione interistituzionale, dalla prevenzione e dalla tutela del nostro territorio affinché gli eventi sismici, con cui purtroppo dobbiamo imparare a convivere, non si trasformino più in tragedia. Tutti i nostri sforzi sono ora protesi verso le popolazioni più colpite non solo dal sisma ma anche dal maltempo che imperversa senza tregua". Parole del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, affidate al suo profilo Facebook.