Lazio, Fassina: maggioranza in Regione dica no a proroga piano casa

Roma, 30 dic. (askanews) - "Come se il Piano Casa ancora in vigore non avesse prodotto già gravissimi danni sul nostro territorio, il Consiglio regionale si appresta ad approvare un emendamento per estenderne la scadenza da gennaio 2017 per ulteriori 3 mesi. Auspichiamo una ferma contrarietà della maggioranza al tentativo in corso. Sarebbe insostenibile sul piano politico un'ulteriore, profonda contraddizione con il programma sottoscritto con gli elettori, dopo la sciagurata scelta di finanziare l'autostrada a pedaggio intrecciata alla Pontina". E' quanto dichiara Stefano Fassina consigliere capitolino di Sinistra x Roma.