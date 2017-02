Lazio, Bonafoni (Si-Sel): a Ostia si lavora per la legalità

Roma, 23 feb. (askanews) - "Non lasciare sole le persone, crescere nella legalità, restituire alla cittadinanza gli spazi sottratti alla criminalità organizzata. E' questo il senso dell'accordo firmato oggi dal presidente Zingaretti per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e sportiva 'Talento e Tenacia. Crescere nella legalità' da realizzare nei locali sequestrati dal Tribunale di Roma all'imprenditore Balini. Un'azione concreta di ripristino della legalità ma anche un messaggio chiaro di vicinanza e presenza istituzionale a tutte quelle persone impegnate sul fronte della lotta alla criminalità". Così la consigliera regionale del Lazio di Si - Sel, Marta Bonafoni, vice presidente della Commissione regionale sulle infiltrazioni mafiose e criminalità, ricordando "l'impegno corale che ha visto in prima linea tra gli altri la Regione Lazio, il Tribunale di Roma e l'Ipab l'Asilo Savoia, che sarà l'attuatore del progetto, a breve i i cittadini del X Municipio potranno avere un punto di riferimento in più proprio in quel bene che era stato loro sottratto. La struttura sarà un luogo di aggregazione, una palestra sociale, uno spazio per l'inserimento nel mondo del lavoro, per la promozione della cultura della legalità e dell'inclusione sciale. Tutto questo è il segnale che qualcosa sta cambiando e il cambiamento sta avvenendo all'insegna della partecipazione".