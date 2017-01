Lazio, Aurigemma (FI): tonfo Zingaretti nel sondaggio del Sole

Roma, 16 gen. (askanews) - "14.mo su 18, -4,7% rispetto alla data delle elezioni: per Zingaretti, il risultato del sondaggio effettuato da Ipr marketing per il Sole 24 Ore, è decisamente un fallimento. Dopo la politica delle promesse non mantenute, i disastri commessi nella sanità e nei trasporti, la totale mancanza di programmazione, l'immobilismo e il ritardo negli interventi su tematiche importanti, quello di oggi per certi versi è un tonfo annunciato". Così il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma. "Il Governatore - dice - aveva annunciato di voler cambiare tutto, ma ogni giorno che passa abbiamo la conferma di quanto questa esperienza amministrativa si stia rivelando assolutamente deludente, lontana dalla realtà e dalle istanze dei cittadini".