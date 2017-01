Lazio, Aurigemma (FI): continua il taglio delle corse bus Cotral

Roma, 30 gen. (askanews) - "Adesso nella regione Lazio, l'unica programmazione esistente nel campo dei trasporti sembra essere diventata la riduzione del servizio". A sostenerlo il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma, denunciando che "quotidianamente, infatti, assistiamo al taglio delle fermate: prima il caso Minturno per quanto riguarda i treni, poi nelle scorse settimane le corse Cotral saltate a Subiaco e nei giorni passati in provincia di Viterbo, oggi è la volta di Castel Madama, con gli utenti che stamattina sono rimasti a piedi perché il bus delle 6.30 diretto a Roma non è passato. Hanno dovuto attendere il mezzo delle 6.50, peraltro senza sapere se si sia trattato di un ritardo o di una corsa soppressa. Questa è la realtà, è l'odissea quotidiana vissuta da coloro che tutti i giorni si recano sul proprio posto di lavoro o di studio. Poi, l'aspetto surreale è che la Regione, con i "risparmi" ottenuti con queste riduzioni, inauguri e pubblicizzi nuovi pullman Cotral, che - ripetiamo - non sono il risultato di un percorso virtuoso, ma il frutto dei tagli effettuati al servizio di trasporto pubblico, che penalizzano oltremodo i nostri pendolari, sempre più esasperati" conclude.