Lazio: al via sistema integrato tpl Cerveteri-Ladispoli

Cerveteri Rm, 22 dic. (askanews) - "Con questa iniziativa avete dimostrato e confermato che è possibile non tagliare la qualita dei servizi ma migliorarla. Noi viviamo nel tempo della spending review e i cittadini percepiscono tutto ciò come un taglio ai servizi a scapito della qualità. Ma non sempre è così e questa è la dimostrazione". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina a Cerveteri, insieme al sindaco Alessio Pascucci e il sindaco di Ladispoli, Enzo Paliotta, in occasione dell'inaugurazione del sistema integrato del trasporto pubblico locale che collega Cerveteri e Ladispoli e tutte le zone che fanno capo ai due comuni. Si tratta di un nuovo sistema nato grazie ad una sperimentazione finanziata da Aremol che prevede dal 27 dicembre 15 nuove linee con nuovi percorsi e mezzi rispettosi dell'ambiente.

La gara per l'affidamento del servizio di Tpl, della durata di 9 anni, è stata vinta dalla Seatour in Ati con Sab e rappresenta l'ingresso nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale della Sab (azienda della tedesca Arriva), che ha scelto di investire nel Tpl del Lazio anche grazie alla regolarità dei pagamenti dei contratti di servizio (prima si pagava a 1.000 giorni, le ultime fatture sono state pagate a 54 giorni). Soddisfazione dei sindaci che nel ringraziare la regione Lazio hanno posto l'accento sull'importanza di questa iniziativa che andrà a migliorare il servizio trasporti per i cittadini dell'area.

Le Unità di Rete in costituzione nel Lazio sono in totale 27, di cui 6 già attivate: 3 in Provincia di Viterbo, 10 in Provincia di Frosinone, 2 in Provincia di Latina, 3 in Provincia di Rieti e 9 in Provincia di Roma.Grazie al sistema integrato di Tpl intercomunale sono 52 i Comuni del Lazio e 100mila i cittadini raggiunti dal servizio di trasporto di cui prima non disponevano.