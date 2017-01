Lazio: a Cerverteri e Ladispoli dal 1 febbraio i nuovi orari Tpl

Roma, 30 gen. (askanews) - Da Mercoledì 1 febbraio entrano in vigore i nuovi orari del Trasporto Pubblico Locale integrato tra i Comuni di Cerveteri e Ladispoli. Prorogata di un altro mese la completa gratuità del servizio: per tutto gennaio, infatti, gli utenti non hanno dovuto acquistare alcun biglietto o abbonamento. Per decisione di Seatour, su richiesta delle Amministrazioni Comunali di Cerveteri e Ladispoli, anche per tutto febbraio il servizio continuerà ad essere gratuito. "Nel corso di questa prima fase sperimentale - hanno dichiarato Andrea Mundula e Pierlucio Latini, rispettivamente Delegato alla Mobilità del Comune di Cerveteri e di Ladispoli - abbiamo avuto occasione di recepire ed accogliere moltissime delle segnalazioni arrivate dai cittadini. Rispetto agli orari in vigore fino alla fine di gennaio, infatti, il nuovo calendario riporterà una serie di modifiche sia sugli orari delle corse, sia sui percorsi delle linee". I nuovi orari sono consultabili sul sito del comune di Cerveteri.