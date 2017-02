Lavoro,D'Amelio:giusta idea di De Luca per 200mila giovani in PA

Napoli, 14 feb. (askanews) - Nonostante esponenti del governo nazionale continuino a non condividerla, Rosetta D'Amelio appoggia in pieno la proposta del governatore De Luca che la settimana scorsa, in occasione del convegno dei vescovi del Sud, ha ribadito quanto chiesto al governo l'anno scorso: creare spazio per 200mila giovani meridionali nelle P.A. La presidente del Consiglio regionale della Campania, a margine di un'iniziativa con i dirigenti dell'Assemblea, ne parla con i cronisti: "Condivido la proposta di De Luca. Non condivido le tante chiusure che vengono da un pezzo del mio partito - spiega - perché la proposta del presidente riguarda il Mezzogiorno". D'Amelio riconosce che "una proposta simile possa destare perplessità nel Nord del Paese dove ci sono possibilità di lavoro - aggiunge - ma al Sud se facciamo funzionare bene il turismo e la cultura, ad esempio, si può sviluppare occupazione". A dimostrazione di quanto afferma, la presidente cita i recenti dati sull'afflusso di turisti registrati nella Reggia di Caserta, a Paestum e nel Museo Archeologico di Napoli.