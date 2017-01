La Regione Toscana incontrerà gli amministratori della Malo

Appuntamento in programma la settimana prossima

Firenze, 3 gen. (askanews) - Convocare un incontro con gli amministratori della Malo nei primi giorni della prossima settimana, per capire quali misure si intendano assumere per affrontare il grave stato di sofferenza dell'azienda. E' questo l'impegno che Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio hanno preso stamani con le organizzazioni sindacali a conclusione dell'incontro che si è tenuto a palazzo Strozzi Sacrati, presenti il consigliere per il lavoro del presidente Rossi, Gianfranco Simoncini, e il sindaco Emiliano Fossi.

I rappresentanti sindacali hanno espresso la loro forte preoccupazione per la situazione della storica azienda fiorentina. In mancanza di un serio piano di rilancio industriale e di un adeguato piano di investimenti, hanno sostenuto, le prospettive della Malo potrebbero complicarsi ulteriormente e in tempi rapidi. Preoccupazione pienamente condivisa da Regione e Comune, che hanno subito annunciato l'iniziativa di un confronto con i vertici della società.

Sono 60 i dipendenti che lavorano nello stabilimento Malo di Campi Bisenzio. Altri 30 lavoratori sono impiegati nella sede di Borgonovo, nel piacentino.