Istruzione, Panariti: educare alla pace è cresciuta consapevole

Zugliano (Ud), 10 feb. (askanews) - "Un sistema scolastico regionale come quello del Friuli Venezia Giulia in cui le scuole hanno dimostrato di essere laboratori di cittadinanza democratica e di relazione è motivo di orgoglio. In questo senso diventa importante fare una riflessione su come lasciare traccia di quanto si è ottenuto in questo percorso, iniziato nel 2014 con il programma regionale Dalla Grande Guerra alla Grande Pace 2014-18, in modo che non si concluda all'interno del periodo del Centenario".

Lo ha affermato l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Loredana Panariti, in occasione del corso regionale di formazione per gli insegnanti della regione su "L'educazione alla pace e alla cittadinanza glocale", tenuto oggi nel Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano.

"Le nostre scuole sono laboratori di cittadinanza democratica e di relazione - ha detto Panariti - l'ho toccato con mano durante questo percorso iniziato nel 2014 e poter contare su un sistema scolastico regionale come questo è motivo di orgoglio, lo dico da cittadina e da assessore".