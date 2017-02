Iran, condannato a morte medico: Regione Piemonte si mobilita

Torino, 2 feb. (askanews) - "Non possiamo rimanere insensibili di fronte alla vicenda del dottor Djalali, un professionista che per anni ha lavorato per la sanità piemontese, stimato e apprezzato da tutti i colleghi. Come Regione Piemonte chiediamo quindi l'immediata revoca della sua condanna e la sua scarcerazione e sollecitiamo il Governo e l'Unione europea a intervenire presso le autorità iraniane". A lanciare l'appello è l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta.

Su Ahnadreza Djalali, medico 45enne iraniano, che ha prestato servizio all'ospedale di Novara come ricercatore, secondo quanto ricostruito dalla moglie sulle colonne del 'Corriere della Sera', pende una condanna a morte. Ad emetterlo il tribunale della Rivoluzione iraniano che lo accusa di essere una spia.

Secondo quanto riferiscono dalla Regione Piemonte, il medico ha collaborato all'estero con ricercatori italiani, israeliani, svedesi, americani e del Medio Oriente, per migliorare le capacità operative degli ospedali di quei paesi che soffrono la povertà e sono flagellati da guerre e disastri naturali e questa sarebbe la sua unica colpa.

Sposato e con due bambini di 6 e 14 anni, il dottor Djalali si recava periodicamente in Iran. Nel corso della sua ultima visita, ad aprile dello scorso anno, è stato arrestato e mantenuto in assoluto isolamento nella prigione di Evin a Teheran, senza poter comunicare con la moglie o con il suo avvocato per mesi e senza nemmeno sapere il motivo del suo arresto. Quando è venuto a conoscenza delle accuse ha iniziato uno sciopero della fame, ma senza risultato. È anzi stato obbligato a firmare una confessione di colpevolezza.