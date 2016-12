Intesa Città metropolitana Napoli e Agenzia demanio su immobili

Napoli, 21 dic. (askanews) - Trasferire la proprietà di edifici pubblici dall'Agenzia del Demanio alla Città metropolitana di Napoli e viceversa al fine di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare, eliminare i fitti passivi nei confronti dei privati e conseguire un risparmio complessivo per la spesa pubblica. E' questo l'obiettivo della dichiarazione comune d'intenti sottoscritta dal consigliere metropolitano David Lebro e da Dario Di Girolamo, direttore regionale della Campania dell'Agenzia del Demanio.

Da parte della Città metropolitana verrà ceduta al Demanio Villa Araneo a Posillipo e Villa Tropeano a Ponticelli, adatte ad accogliere sedi della Guardia di finanza e della polizia di Stato attualmente allocate in edifici per i quali vengono corrisposti canoni di fitti passivi a privati. In cambio si otterrà la proprietà di edifici dello Stato in cui ospitare istituti scolastici cui l'ente di piazza Matteotti è tenuto a garantire spazi adeguati. (segue)