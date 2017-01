In Sardegna squadre Anas a lavoro per le abbondanti nevicate

Roma, 18 gen. (askanews) - Prosegue l'impegno di uomini e mezzi di Anas in Sardegna per garantire la transitabilità della rete stradale in gestione diretta, come previsto dal piano neve concordato con le Prefetture, le Forze dell'Ordine e gli Enti locali.

Continuano i rallentamenti causati dalle intense precipitazioni nevose delle ultime ore, soprattutto nelle zone centro-settentrionale dell'Isola. Circolazione temporaneamente bloccata in provincia di Nuoro lungo un tratto della strada statale 389 Var, tra il km 39,400 ed il km 51,000, nel territorio comunale di Villagrande Strisaili, per consentire l'azione dei mezzi e del personale impegnati nello sgombero neve e per ripristinare la transitabilità. Il blocco temporaneo è stato attuato in coordinamento e con il supporto della Polizia Stradale.(Segue)