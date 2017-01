Immigrati, Doria: numero non è enorme, tutta Italia li accolga

Genova, 16 gen. (askanews) - "L'Italia salva nel canale di Sicilia delle persone dalla morte, dal naufragio ed è giusto che tutta l'Italia le accolga. Non è un numero enorme rispetto ai 60 milioni di abitanti, non è enorme se vengono distribuite correttamente su tutto il territorio". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Doria, parlando dell'accoglienza dei migranti nel capoluogo ligure a margine di un incontro con il presidente della Cei e arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco.

Secondo il primo cittadino, nelle città "si devono trovare luoghi specifici per l'accoglienza dignitosa, messi a disposizione generosamente. Questi luoghi -ha sottolineato Doria- sono come un ambulatorio, un servizio sociale e non devono mai essere vissuti come un disvalore per il quartiere che li ospita. Se vengono gestiti bene e in modo dignitoso -ha concluso il sindaco di Genova- non degradano i quartieri".