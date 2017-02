Immigrati, delegazione Bundestag a Firenze per modello toscano

Firenze, 2 feb. (askanews) - Incuriositi dal modello di accoglienza diffusa della Toscana, e per studiarlo più da vicino, una delegazione di cinque parlamentari del Bundestag tedesco saranno a Firenze martedì 7 febbraio 2017. In particolare saranno in città per incontrare ideatori, operatori e ospiti del progetto "Accoglienza solidale" portato avanti da Aics con Aig. Ci sarà anche l'assessore all'immigrazione della Toscana, Vittorio Bugli.

L'appuntamento è a partire dalle 15.30 a Villa Camerata, al civico 4 di viale Augusto Righi, dove in collaborazione con enti e istituzioni locali, tra cui Regione, Prefettura e Comune di Firenze, Aics e Aig (Associazione italiana cultura sport e Associazione Italiana alberghi della gioventù) hanno accolto 103 migranti. La visita dei cinque parlamentari tedeschi servirà a capire in che misura l'esempio toscano possa essere esportato anche all'estero. La delegazione rappresenta tutti i partiti presenti nell'intero Bundestag ed è composta da Gero Storjohann e Michael Vietz (Cdu-Cus), Udo Schiefner (Spd), Kerstin Kassner (Die Linke), Beate Muller-Gemmeke (Bundnis 90/Die Grunen), accompagnati dal console generale aggiunto e dal console onorario della città.