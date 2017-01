Il 29 gennaio stop a metro C da Centocelle a Lodi per manutenzione

Roma, 24 gen. (askanews) - "La metro C è stata inaugurata meno di tre anni fa. Eppure presenta già un serio problema: il consumo precoce delle ruote. Un'anomalia su cui siamo voluti subito intervenire insieme alla Commissione capitolina Mobilità. E domenica cercheremo di risolvere questa criticità con dei lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione del deviatoio della stazione Malatesta". Così in una nota l'assessora alla Città in Movimento Linda Meleo.

"Il consumo anomalo prevedeva la manutenzione delle ruote con la riprofilatura a 30mila km invece che ai 150mila km previsti. Una vera assurdità che noi saneremo con questo intervento di manutenzione" spiega l'assessore.

"Il servizio della metro C sarà quindi sospeso per l'intera giornata del 29 gennaio nella tratta Parco di Centocelle-Lodi. Sarà attivo un servizio di bus navetta dalle 5.30 alle 23.30", conclude Meleo.