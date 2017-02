Il 15 e 16 febbraio visita in Puglia della Garante dell'Infanzia

Roma, 14 feb. (askanews) - Visita in Puglia della Garante nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Filomena Albano Il 15 ed il 16 febbraio 2017, la Garante regionale, Rosy Paparella, accompagnerà l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Filomena Albano, in un programma di visite presso le strutture attive che offrono la prima accoglienza ai minori non accompagnati, negli ambiti territoriali nei quali sono state attivate strutture di prima accoglienza e che risultano essere maggiormente interessati dal fenomeno dell'accoglienza di MNA. Nello specifico, le visite previste a Bari e Trani, saranno precedute da incontri ufficiali con le alte cariche dello Stato sul territorio: Sindaco, Prefetto, Presidente del Tribunale per i minorenni e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nello spirito di collaborazione finalizzato ad una concreta attuazione di tutti quegli interventi utili alla tutela dei minori./comunicato