Iacop: stima per Mattarella a due anni da sua elezione

Roma, 3 feb. (askanews) - "A due anni dalla Sua elezione a Presidente della Repubblica, a nome mio e di tutti i Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, desidero farLe pervenire i sensi di vicinanza, stima e sostegno per il Suo lavoro a servizio del nostro Paese". Così Franco Iacop, coordinatore della Conferenza ha scritto oggi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"In questo delicato momento anche a livello internazionale nei non facili mesi che ci attendono, confidiamo nella Sua lungimiranza e nel Suo senso dello Stato per trasmettere un segnale positivo che possa responsabilizzare tutti e ciascuno verso soluzioni condivise" ha concluso Iacop.