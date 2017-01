Gruppo Fi Campania: reintegrare subito medici sospesi a Nola

Napoli, 11 gen. (askanews) - "Il provvedimento di sospensione dal servizio a carico dei tre dirigenti medici dell'ospedale di Nola va revocato immediatamente". Così l'intero gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania presente oggi, con il presidente Armando Cesaro e i consiglieri componenti della Commissione Sanità Flora Beneduce ed Ermanno Russo, al sit-in organizzato dai sindaci del Nolano a sostegno dei dirigenti dell'Ospedale Santa Maria della Pietà colpiti dal provvedimento disciplinare. "La sanità campana - sottolinea il gruppo consiliare di Forza Italia - non ha bisogno di capri espiatori incolpevoli ma di normalità e programmazione. Far pagare chi ha più volte segnalato le criticità e la necessità di interventi tempestivi volti a scongiurare le gravi emergenze alle quali purtroppo abbiamo assistito, solo per coprire le proprie inefficienze, è inaccettabile". "I dirigenti medici del Presidio ospedaliero, del Pronto Soccorso e della medicina d'urgenza vanno reintegrati in servizio subito", concludono i consiglieri regionali campani di Forza Italia.