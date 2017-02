Grillo in Campidoglio: su stadio Roma decidono Raggi e Consiglio

Se si deve fare, non è una mia decisione

Roma, 22 feb. (askanews) - Il leader del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, è arrivato a piedi in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i consiglieri M5s. Il tema più importante all'ordine del giorno è quello relativo alla costruzione dello stadio della Roma, sulla quale una parte consistente degli attivisti pentastellati non è d'accordo.

"Lo stadio si fa? Questa non è una mia decisione: la risposta la daranno Virginia e il Consiglio", ha detto Grillo ai giornalisti presenti.

Rispondendo poi alla domanda se lo stadio sia utile, Grillo ha detto: "È un'opera da un milione di metri cubi dove lo stadio rappresenta il 15% e l'85% sono altre cose. Poi vedremo".