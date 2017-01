Grave emergenza in provincia di Teramo, non basta l'esercito

Teramo, 18 gen. (askanews) - È emergenza totale in Abruzzo in provincia di Teramo per le scosse di terremoto che hanno reso ancora più grave una situazione già difficilissima per le nevicate dei giorni scorsi e l'assenza di corrente elettrica e a questo punto anche di viveri e medicinali. Lo comunica in una nota la Provincia di Teramo "le scosse di terremoto che continuano a susseguirsi rendono i soccorsi più difficili; continuano a rimanere isolati interi paesi, ci sono centinaia di richieste di aiuto da parte di cittadini senza luce da tre giorni e senza viveri; di cittadini malati in località isolate".

E nel capoluogo la situazione non è migliore "La città di Teramo si è svuotata; frane e smottamenti su molte strade provinciali della Pedemontana, slavina a Prati di Tivo. Isolati parzialmente o completamente i comuni di Castellalto, Valle Castellana; Isola del Gran Sasso, Castelli; Arsita, Bisenti, Cortino. Ci sono segnalazioni di crolli di tetti di case al momento non sappiamo se con feriti".

Il centro operativo della Prefettura, con tutti gli enti coinvolti, si è trasferito in una sede più sicura: il Parco della Scienza al quartiere Gammarana. È sceso in campo anche l'esercito che aiuta la Provincia nel non facile compito di riaprire le strade e si sta procurando nuovi mezzi, adatti a riaprire le strade.