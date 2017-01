Governatore Marche: seguiamo con apprensione soccorsi a Rigopiano

Roma, 20 gen. (askanews) - "Seguiamo con grande apprensione le operazioni di soccorso all'hotel Rigopiano in Abruzzo. Siamo felici e emozionati per i salvataggi avvenuti finora e continuiamo a sperare per gli altri. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio per chi non ce l'ha fatta". Così in una nota il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli.

"Sono orgoglioso e commosso per l'opera dei soccorritori, di tutti coloro che, incessantemente in questi giorni, anche a rischio della loro vita, stanno lavorando per mettere in salvo e in sicurezza tutte le persone in difficoltà sui nostri territori", conclude-