Giunta regionale: cordoglio per vittime in Abruzzo

Roma, 25 gen. (askanews) - Cordoglio per le vittime dell'hotel Rigopiano, il cui numero sta salendo purtroppo in queste ore, e per le persone decedute a bordo dell'elicottero del 118 precipitato ieri in Abruzzo durante una operazione di salvataggio. Lo manifestano a nome dell'intera giunta regionale il presidente Luca Ceriscioli e l'assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti.

"Siamo solidali - affermano - con le famiglie colpite e con tutte le forze in campo ormai da mesi per affrontare le ripetute emergenze che stanno colpendo il nostro territorio. Rinnoviamo il nostro sostegno a tutti coloro che con professionalità e generoso impegno continuano a lavorare in condizioni estreme per prestare soccorso alle popolazioni e per procedere verso la ripresa e il rientro alla normalità".