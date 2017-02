Giorno del Ricordo, Meloni: dispiace assenza Mattarella

Trieste, 10 feb. (askanews) - "Dispiace l'assenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Perché il ricordo di quei figli d'Italia massacrati è doveroso, e perché ci ricorda che la nostra libertà non è scontata. Oggi come ieri bisogna scegliere da che parte stare, se a difesa degli italiani o a subire i diktat stranieri. Noi non abbiamo dubbi da che parte stare". Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, che questa mattina partecipa alla commemorazione degli infoibati di Basovizza.