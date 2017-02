Genova, Pettorino: la nuova torre piloti si faccia al più presto

Genova, 2 feb. (askanews) - "La nuova torre si faccia presto perché un porto come quello di Genova con 25 chilometri di banchine operative non può non avere una torre piloti". Lo ha detto il comandante della Capitaneria di porto di Genova, ammiraglio Giovanni Pettorino, parlando con i giornalisti a margine del battesimo di tre nuove pilotine del corpo dei piloti che hanno sostituito quelle affondate a seguito del crollo della torre avvenuto il 7 maggio del 2013.

"Nell'ultimo comitato portuale che ho presieduto -ha spiegato Pettorino- è stata richiesta una riflessione e mi auguro che questa riflessione avvenga nei tempi più rapidi possibili. Per quanto mi riguarda -ha sottolineato- non c'era neanche bisogno di farla. Penso che sulla torre siano già stati fatti tutti i necessari approfondimenti e che è ora di avviare il processo esecutivo. Prima si prende la decisione e meglio è", ha concluso il comandante della capitaneria di porto di Genova.