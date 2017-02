Genova, Fiom Cgil: pronti a impedire convegno ultradestra

Appello ai lavoratori: tutti in piazza per fermare i fascisti

Genova, 2 feb. (askanews) - "Non possiamo accettare che i fascisti abbiano voce nella nostra città. Invitiamo i lavoratori e le lavoratrici, i delegati e tutti gli antifascisti a scendere in piazza per impedire che l'11 febbraio si svolga la manifestazione fascista a Genova". E' la dura nota diffusa dalla Fiom di Genova in vista del convegno internazionale dell'ultradestra in programma sabato prossimo nel capoluogo ligure.

"I lavoratori ed i partigiani -si legge ancora nella nota dei metalmeccanici della Cgil- hanno combattuto contro la dittatura fascista che negava i diritti, impedendoli con ogni mezzo, dei lavoratori in fabbrica e fuori da essa. Chi ha torturato e ucciso per schiacciare le lotte dei lavoratori impegnandoli poi in guerre per la difesa dei profitti dei vari padroni -sottolinea la segreteria genovese della Fiom- non può avere cittadinanza nella nostra città".

"Questa -conclude la nota- è la storia del movimento sindacale, è la nostra storia e non intendiamo permettere che razzisti e xenofobi che negano il ruolo e l'organizzazione autonoma della classe operaia possano esprimersi".